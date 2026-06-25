Sudtirol on fire. Il club bolzanino, dopo l'annuncio di Davide Possanzini come nuovo allenatore, secondo quanto riporta Sky Sport avrebbe completato due operazioni in entrata. Si tratta nello specifico di Marco Varnier, centrale difensivo classe 1998 della Juve Stabia e Giacomo Stabile, difensore classe 2005 di proprietà dell'Inter e cresciuto nelle giovanili nerazzurre, che ha iniziato la scorsa stagione proprio a Castellammare di Stabia per poi concluderla al Bari.

Sezione: Mercato / Data: Gio 25 giugno 2026 alle 11:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.