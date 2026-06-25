Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha commentato le indiscrezioni che accostano Nico Paz all'Inter, soffermandosi sulla possibile entità dell'investimento che il club nerazzurro potrebbe mettere sul tavolo. Per lo Zio la cifra di 70 milioni di euro è paradossalmente più 'accettabile' rispetto ai 50 che l'Inter stava per spendere per Palestra.

"L'Inter può fare uno sforzo importante"

Secondo l'ex capitano nerazzurro, la società sarebbe pronta a un investimento significativo pur di assicurarsi il talento argentino.

"Per me l'Inter si può spingere fino a 70 milioni per Nico Paz - ha esordito lo storico capitano nerazzurro -. Se conosco un po' come la pensano, per loro arrivare a 50 milioni per Palestra era già uno sforzo enorme, perché poi ragionano sempre anche sulla possibilità di rivendere il giocatore".

"Non fermiamoci al ruolo"

Bergomi ha poi invitato a non giudicare Nico Paz esclusivamente in base alla sua posizione in campo, sottolineando come la giovane età possa favorirne l'evoluzione tattica. "Non dobbiamo fermarci al ruolo pensando a Nico Paz - ha aggiunto parlando dell'ormai ex calciatore del Como .. Stiamo parlando di un classe 2005 e il ruolo può anche cambiarlo", ha concluso lo Zio.

Per lunedì è fissata la deadline per il Como per versare 60 milioni di euro al Real Madrid e acquistare il calciatore. In caso contrario l'argentino tornerà sul mercato e l'Inter a questo punto è pienamente in corsa.