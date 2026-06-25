Post Palestra traumatico? L'Inter si rimbocca le maniche e prova a superare la cocente delusione per il mancato arrivo dell'esterno, promesso sposo e fuggito a pochi passi dall'altare.

Tantissimi i nomi che si fanno, non solo per la fascia destra: Ausilio e Marotta devono mettere in campo tutta la loro esperienza per consegnare a Chivu una rosa nuovamente competitiva.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 25 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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