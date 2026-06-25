Il nome di Andrea Cambiaso è uno di quelli che l'Inter sta prendendo in considerazione per la fascia destra. Secondo Tuttosport, inoltre, l'affare Palestra ha lasciato col cerino in mano non solo i nerazzurri, ma anche lo stesso giocatore della Juventus, che considerava la Premier League (ed eventualmente proprio i Blues) come un possibile approdo.

Cambiaso, salta l'ipotesi Chelsea. E ora...

"L’altro è Barcellona dove si continuano a registrare sondaggi nei suoi confronti - secondo il quotidiano -. E ora, ecco gli incroci, potrebbe (ri)sbucare proprio l’Inter che deve coprire il buco lasciato da Dumfries, ceduto al Real Madrid. Storie di terzini, dunque, con la Juventus che, si sa, non considera incedibile Cambiaso ma che lo valuta almeno 40 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dai nerazzurri che, peraltro, fanno anche valutazioni tattiche circa la possibilità di sovrapporre le caratteristiche dell’azzurro a quelle di Dumfries".

Cambiaso-Frattesi, scambio difficile

La Juventus ha anche un interesse per Davide Frattesi, centrocampista che in nazionale ha fatto benissimo con Spalletti. "Nei giorni scorsi c’è stato qualche sondaggio tra i due club, con la Juve che aveva proposto Gatti per abbassare le richieste dei nerazzurri. Che, tra l’altro, sperano di monetizzare la cessione di Frattesi - si legge ancora - senza inserire scambi qualora si concretizzi l’interesse del Nottingham Forest, altro club di Premier che è in grado di sborsare i 30 milioni della sua valutazione senza battere ciglio. L’inserimento di Cambiaso in un possibile scambio, invece, costringerebbe l’Inter a versare un conguaglio a favore della Juventus ma certo nulla di paragonabile ai 50 milioni più bonus necessari per Palestra".