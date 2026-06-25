L’Inter è stata ospite di REPT Battero, Official Battery & Energy Storage Partner del club, a 'Intersolar Europe 2026', la più grande fiera al mondo dedicata al solare e alle soluzioni energetiche sostenibili.

A rappresentare i colori nerazzurri c'era Lothar Matthäus, protagonista dell’attivazione che ha unito il Club e il partner nel segno dell’innovazione e della performance. Nel corso dell’evento, il Pallone d'Oro 1990 ha affiancato il top management di REPT Battero in un momento di presentazione dedicato ai valori condivisi e alla visione comune, rappresentando al meglio il legame tra energia sportiva ed energia tecnologica.

L’attività è poi proseguita con un meet & greet e una serie di challenge a tema calcistico che hanno coinvolto i numerosi ospiti presenti allo stand e all’exhibition, trasformando l’esperienza in un momento di interazione e intrattenimento. Un’iniziativa che rafforza la partnership tra Inter e REPT Battero, uniti da un comune spirito di innovazione, energia e performance, dentro e fuori dal campo.