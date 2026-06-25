Stefan De Vrij sta per lasciare l'Inter e accasarsi al Panathinaikos. Una nuova esperienza dopo otto anni vissuti con la maglia dell'Inter e quelli precedenti alla Lazio, che fanno dell'Italia una seconda casa per il difensore olandese. Secondo La Gazzetta dello Sport, è stato troppo forte il desiderio di provare una nuova esperienza in Grecia, così il calciatore ha rifiutato il rinnovo annuale proposto dai nerazzurri e ha accettato il contratto biennale messo sul tavolo dai biancoverdi.

De Vrij, Acerbi e Darmian: tre addii e non finisce qui

In difesa il "buco" che si è creato è numericamente importante. Non solo De Vrij, anche Acerbi e Darmian andranno via perché in scadenza di contratto e altre partenze sono previste in altre zone del campo. Come quella di Frattesi, ma anche di Luis Henrique, una volta che la fascia destra sarà sistemata. Per non parlare di chi torna dai prestiti e dovrà cercare comunque una nuova sistemazione, non essendo nei piani di Chivu e della dirigenza. La rosa ricorda i nomi di Pavard, Asllani e Akinsanmiro, tutti rientrati alla base dopo le rispettive esperienze a titolo temporaneo.