C'è grande attesa per l'incontro di oggi tra Como e Real Madrid dal quale dipenderà il futuro di Nico Paz. Alla finestra c'è l'Inter, dopo la delusione per il mancato arrivo di Palestra, con 50 milioni di budget a disposizione più altri 20 della cessione di Denzel Dumfries, come ricorda il Corriere dello Sport. C'è quindi margine per lanciare eventualmente un'offerta credibile e realizzare così il grande sogno di mercato.

Nico Paz-Inter, salta Curtis Jones?

Non solo. L'Inter metterebbe a quel punto da parte i 25 milioni che la dirigenza aveva già proposto al Liverpool per arrivare a Curtis Jones, la cui casella a quel punto verrebbe riempita dall'arrivo del fantasista argentino. Una scelta che mette d'accordo tutto l'ambiente, dalla proprietà che coltiva la speranza del colpo mediatico, passando per l'allenatore e i compagni di squadra, tra i quali Lautaro Martinez con cui sta disputando il Mondiale in maglia albiceleste.

Nico Paz, occhi sull'incontro tra Como e Real Madrid

Tutto dipenderà però dall'incontro di oggi, nel quale il Como proverà a convincere il Real Madrid a tenersi il giocatore per un altro anno per poi lasciarlo alle merengues, che avrebbero ancora il diritto di riacquisto e magari la possibilità di vendere Nico Paz a cifre ancora superiori rispetto ai 60 milioni che Perez sta chiedendo in questo momento.