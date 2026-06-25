Aleksandar Stankovic sta lanciando segnali all'Inter sulla volontà di restare in nerazzurro. E' di ieri, come sottolinea il Corriere dello Sport, la storia postata su Instagram nella quale il centrocampista si allena coi pantaloncini dell'Inter e il Meazza sullo sfondo. Quindici secondi di video che rendono piuttosto chiara la voglia di Inter del ragazzo.

Stankovic, duro allenamento per riprendersi l'Inter. E ha già detto due "no"

Nonostante il periodo di ferie, Stankovic è alle prese "con pomeriggi di duro allenamento" per vestire nuovamente di nerazzurro. Ha sfruttato al meglio l'anno vissuto al Bruges e ora è pronto a mettersi a disposizione di Chivu per completare la mediana del club campione d'Italia. Ha già respinto al mittente due possibili offerte, una dal Brentford e l'altra dal Tottenham, tanto che ambo i club hanno dovuto virare su altri obiettivi. Far vacillare la sua voglia di Inter non sarà affatto facile e questo potrebbe fare la differenza, in attesa di capire quali movimenti ci saranno nel reparto di centrocampo.