Grande attesa per l'incontro di oggi tra Como e Real Madrid riguardante la situazione di Nico Paz, sul cui contratto è prevista una clausola di riacquisto a favore dei madrileni sia per questa estate che per la prossima. Come riprota Tuttosport, i lariani proveranno a tenersi il giocatore ancora per un anno, ma le merengues vorrebbero esercitare subito l'opzione, magari anche rivendendo il giocatore a 60 milioni al Como e inserendo una recompra a quota 80.

Nico Paz, le intenzioni del Real Madrid

"Problema è che l’operazione sballerebbe i conti del Como (che, giocando in Europa, dovrà sottostare al fair play Uefa) e che andrebbe a inficiare i patti già in essere tra le parti che prevedono la possibilità per il Como di tenersi Nico Paz per un’altra stagione senza necessità di doverlo acquistare. Il Real però vuole finanziare la campagna acquisti grazie al cartellino dell’argentino e ci sarebbe da stupirsi se cambiasse idea", si legge sul quotidiano.

Nico Paz come giocherebbe nell'Inter?

A Milano, invece, non hanno speso i 50 milioni che avevano messo in preventivo per Palestra e idealmente non spenderebbero nemmeno i 25 per Jones, qualora dovesse riuscire l'assalto a Nico Paz. Un acquisto che permetterebbe a Oaktree di chiudere il colpo mediatico che insegue dall'estate scorsa e che garantirebbe all'argentino un ruolo da protagonista. "Un’Inter che dovrebbe giocoforza cambiare abito, a meno che Cristian Chivu non intenda utilizzare Nico Paz come mezzala di qualità alla Luis Alberto. Alternative - si legge ancora sul quotidiano - potrebbero essere il 3-4-1-2 o 3-4-2-1 sistemi di gioco che necessiterebbero un ambientamento più rapido per l’argentino. Perché - quasi superfluo sottolinearlo - un giocatore pagato 60 milioni non può che essere titolare e imprescindibile".