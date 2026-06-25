Sarà un Catanzaro giovane anche nella prossima stagione di Serie B. Dopo aver sfiorato la promozione nel massimo campionato, come evidenzia il Corriere dello Sport i giallorossi continueranno con la loro strategia di puntare su profili in rampa di lancio provenienti anche da club importanti, promettendo di dar loro spazio permettendogli di crescere e maturare esperienza. Due giorni da il direttore sportivo dei calabresi, Ciro Polito, era stato nella sede dell'Inter per parlare con la dirigenza nerazzurra e chiedere giovani in prestito. L'obiettivo è ottenere il difensore Leonardo Bovio, il terzino Matteo Cocchi e il trequartista Luka Topalovic.

Non solo Inter

Non solo Inter: parallelamente dal Cagliari potrebbe arrivare l’attaccante Sebastiano Di Paolo, già allenato da Marco Turati a Siracusa. Restano inoltre aperti i dialoghi con la Casertana per Jonas Heinz e Karlo Butic, due profili considerati ideali per rinforzare la rosa giallorossa.