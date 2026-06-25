La beffa subita all'ultimo respiro per mano della Germania non scalfisce l'autostima della Costa d'Avorio che, questa sera, battendo Curacao, sarebbe sicura di qualificarsi ai sedicesimi di finale del Mondiale come seconda forza del girone E. "Ho detto ai giocatori che sono vicini a una storica qualificazione - ha spiegato il ct ivoriano Emersé Fae in conferenza stampa -. Anche in allenamento, ho percepito il loro buon umore, la loro grande concentrazione e la loro forte motivazione a conquistare il passaggio del turno".

Guai, però, a sottovalutare l'avversario, capace di rialzarsi fermando l'Ecuador dopo aver perso malamente all'esordio con la Germania 7-1: "Sono riusciti a trovare la forza mentale per ottenere un pareggio - ha aggiunto -. Sono una squadra molto aggressiva, con attaccanti capaci di fare la differenza individualmente, e giocano con un grande spirito di squadra. Ci aspettiamo una partita difficile, come sempre accade ai Mondiali. Grazie al risultato ottenuto contro l'Ecuador, hanno ancora una possibilità di qualificarsi e quindi daranno il massimo".