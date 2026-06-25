In questo momento Yann Sommer si gode le vacanze dopo aver chiuso la sua esperienza all'Inter con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia. Il portiere svizzero, 37 anni, ha ancora voglia di giocare e si sente in grado di calpestare ancora campi di alto livello, per questo attende la proposta giusta per rimegttersi in gioco.

Chiamata dal Belgio

Negli ultimi tempi si era parlato di un interesse dell'Ajax nei suoi confronti, mentre l'ultima novità arriva direttamente dal Belgio, dove il Bruges avrebbe già parlato con l'entourage dell'estremo difensore nativo di Morges, mostrando una certa convinzione nell'arruolarlo. Traccia da seguire per l'ex nerazzurro.

Sezione: Mercato / Data: Gio 25 giugno 2026 alle 13:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.