Notizia di ieri è l'interesse dell'Atletico Madrid nei confronti di Oumar Solet, da tempo obiettivo serio per l'Inter. Ne parla oggi Il Messaggero Veneto, ricostruendo la situazione legata al difensore francese, che non vede l’ora di andare a giocare e a vivere a Milano dopo avere già trovato l’accordo economico con i nerazzurri, anche se questo trasferimento non è più così sicuro come sembrava dopo le voci dalla Spagna.

I Colchoneros sarebbero sicuri di allettare il giocatore con una proposta economica superiore ai 2,4 milioni di euro, per 5 anni, che Solet ha già trovato con l’Inter, che però non è riuscita a soddisfare le richieste dell'Udinese, ferma nella trattativa sulla base dei 25 milioni richiesti per il cartellino del classe 2000. Un dettaglio assolutamente non secondario e su questo si baserebbero le speranze dell'Atletico Madrid che in passato sborsò 35 milioni cash per Rodrigo De Paul e 20 milioni più bonus per Nahuel Molina, nell’operazione in cui fu inserito anche il prestito di Nehuen Perez.

Insomma, il presidente dell’Atletico Enrique Cerezo, e il suo direttore sportivo Mateu Alemany, sanno bene come si fanno gli affari con i Pozzo. È un vantaggio che l’Inter invece potrebbe sprecare dopo le ultime settimane in cui ha proposto offerte al ribasso nonostante un’intesa sulla formula già trovata, col prestito oneroso e l’obbligo di acquisto fissato al primo punto ottenuto a febbraio 2027.