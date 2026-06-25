Notizia di ieri è l'interesse dell'Atletico Madrid nei confronti di Oumar Solet, da tempo obiettivo serio per l'Inter. Ne parla oggi Il Messaggero Veneto, ricostruendo la situazione legata al difensore francese, che non vede l’ora di andare a giocare e a vivere a Milano dopo avere già trovato l’accordo economico con i nerazzurri, anche se questo trasferimento non è più così sicuro come sembrava dopo le voci dalla Spagna.
I Colchoneros sarebbero sicuri di allettare il giocatore con una proposta economica superiore ai 2,4 milioni di euro, per 5 anni, che Solet ha già trovato con l’Inter, che però non è riuscita a soddisfare le richieste dell'Udinese, ferma nella trattativa sulla base dei 25 milioni richiesti per il cartellino del classe 2000. Un dettaglio assolutamente non secondario e su questo si baserebbero le speranze dell'Atletico Madrid che in passato sborsò 35 milioni cash per Rodrigo De Paul e 20 milioni più bonus per Nahuel Molina, nell’operazione in cui fu inserito anche il prestito di Nehuen Perez.
Insomma, il presidente dell’Atletico Enrique Cerezo, e il suo direttore sportivo Mateu Alemany, sanno bene come si fanno gli affari con i Pozzo. È un vantaggio che l’Inter invece potrebbe sprecare dopo le ultime settimane in cui ha proposto offerte al ribasso nonostante un’intesa sulla formula già trovata, col prestito oneroso e l’obbligo di acquisto fissato al primo punto ottenuto a febbraio 2027.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:40 Sky - Nico Paz, incontro in corso tra Como e Real Madrid
- 13:36 SM - Nico Paz, l'Inter rischia una feroce concorrenza inglese
- 13:25 Costa d'Avorio, Fae: "Vicini a una qualificazione storica, siamo motivati"
- 13:10 Il Bruges pensa a Sommer: avviati i primi colloqui
- 12:55 Svizzera ai sedicesimi, Akanji: "Obiettivo raggiunto. Passo dopo passo"
- 12:41 Norvegia-Francia, qualche cambio per Deschamps. Thuram ancora fuori
- 12:28 Il Catanzaro guarda in casa nerazzurra: tre giovani nel mirino
- 12:14 Difesa, l'Inter è spettatrice della trattativa tra la Roma e Mancini
- 12:00 videoDa NICO PAZ a GUGA: non si arresta la CARRELLATA di NOMI in chiave INTER. Io vi dico solo UNA COSA
- 11:55 UFFICIALE - Sensi passa al CSKA Sofia: contratto biennale
- 11:41 Nuova esperienza in Serie B per Stabile: va al Sudtirol
- 11:28 GdS - Inter, obiettivo 100 milioni di euro dalle partenze
- 11:16 La Stampa - Palestra in Premier, rischio fuga azzurra: anche Bastoni può lasciare la A
- 11:02 TS - Cambiaso, la Juve vuole 40 milioni. Scambio con Frattesi difficile perché...
- 10:48 Solet, l'Atletico Madrid vuole sfruttare l'empasse dell'Inter
- 10:35 CdS - Stankovic vuole l'Inter: già due "no" e duri allenamenti
- 10:24 UFFICIALE - L'Inter Women saluta Annamaria Serturini
- 10:18 TS - Palestra, cosa filtra dall'entourage: offerta Chelsea dal weekend, nessun voltafaccia
- 10:04 TS - Futuro Nico Paz, difficile il Real cambi idea. Chivu con un nuovo modulo?
- 09:50 Da Nico Paz a Solet, passando per De Vrij: gli ultimi aggiornamenti
- 09:36 Bergomi: "L'Inter era l'ideale per Palestra. A 21 non possono contare solo i soldi"
- 09:22 Montella: "Dolore fisico per l'eliminazione, giocatori colpiti dalle critiche"
- 09:08 GdS - De Vrij al Pana, gli addii in difesa diventano tre. E se ne preparano altri cinque
- 08:54 GdS - Solet, pericolo Atletico. Rispunta Chalobah per la difesa
- 08:40 TS - Inter, primi sondaggi per Dodò. Ma a destra ci sono altri cinque nomi
- 08:30 GdS - Fascia destra Inter, c'è un nome nuovo dal Brasile
- 08:20 CdS - Ndoye e Cambiaso, due opzioni a destra e la carta Frattesi: il punto
- 08:10 CdS - Nico Paz convince tutti, l'Inter è pronta all'assalto. Salta Jones?
- 08:00 Mondiali 2026, sorpresa Sudafrica. Marocco e Brasile avanti insieme
- 00:47 Il Brighton guarda in Serie A: piace anche Frattesi
- 00:00 Vivere il calciomercato dell'Inter come Manuel Akanji
- 23:30 Bergomi: "L'Inter con Palestra sarebbe tornata ai tempi di Hakimi"
- 23:18 Sky - L'Inter farà di tutto per prendere Nico Paz, se salta il ritorno al Como
- 22:59 La Svizzera di Akanji ai sedicesimi da prima della classe. Bosnia, 3-1 al Qatar
- 22:45 'Serie A Elite' porta il calcio italiano a NY: i dettagli dell'evento a Manhattan
- 22:30 Consiglio Federale, il 1° luglio prima riunione dopo l'elezione di Malagò
- 22:15 De Laurentiis: "Obiettivi? Dobbiamo restare in alto e migliorare in Europa"
- 22:00 Messi, compleanno... Mondiale. Lautaro Martinez: "Auguri, Diez"
- 21:45 Materazzi: "Champions e Mondiale trofei che sognavo da bambino"
- 21:30 De Vrij-Panathinaikos, quasi fatta: manca l'ultimo via libera del giocatore
- 21:15 Moretto: "Palestra dopo Lookman: da capire i rapporti Inter-Atalanta"
- 21:00 Spinaccè: "L'Inter è casa. Mi ispiro a Thuram. Prima dell'esordio..."
- 20:45 Palestra al Chelsea, Di Gennaro: "Non so se sia una scelta ponderata"
- 20:31 Zanchetta: "Lo Scudetto Primavera la cosa più bella finora, ma anche il percorso in Youth..."
- 20:16 Inter, torna di moda Chalobah. Per Solet nessun inserimento dell'Atletico
- 20:05 Svizzera-Canada vale il primo posto del girone B: Akanji titolare
- 19:50 Ciao Palestra, tocca ai piani B: in lista Dodô della Fiorentina
- 19:35 Bovo: “Quando giochi a San Siro entri in una bolla, poi realizzi"
- 19:15 Di Canio: "Palestra? L'Inter è un'eccellenza, ma la Premier un'università"
- 19:00 Rivivi la diretta! BYE BYE PALESTRA, si riapre il CASTING. PERICOLO da MADRID per SOLET: CHIVU ne "PERDE" un ALTRO?
- 18:37 Giordania-Argentina, turnover per Scaloni: Lautaro dalla panchina
- 18:20 Svizzera, Akanji carica: "Se con il Canada basta il pari? Assolutamente no"
- 17:58 Coppa Italia 2026-2027, il tabellone: possibile derby in semifinale
- 17:42 Infantino sull'hydration break: "Serve soltanto per il caldo"
- 17:28 Ranocchia e i tempi di Bari: "Che emozione l'1-1 a San Siro con l'Inter"
- 16:59 Palestra, è mancato il via libera di Oaktree. Lucci aveva avvisato Ausilio
- 16:45 Abodi: “Vogliamo ridare dignità al calcio italiano. Incontrerò Malagò a breve”
- 16:37 Serie A, ufficiali gli orari delle prime 5 giornate: l'Inter debutta al sabato
- 16:30 Il dopo-Palestra richiede cautela. La priorità rimane la fascia destra
- 16:16 L'Atletico Madrid piomba su Solet: presto un'offerta formale all'Udinese
- 16:03 Viviano: “Consiglio all’Inter questo terzino. Nico Paz? Con 50 milioni...”
- 15:50 The Athletic - Bastoni o Schlotterbeck, il Real Madrid valuta
- 15:35 Lavelli: “Chivu persona in gamba e per bene. L’Inter è amore”
- 15:22 Van Hanegem consiglia Dumfries: "A Vinicius vanno pestati subito i piedi"
- 15:08 Bookies - Senza Palestra, tutto su Nico Paz. Con cambio modulo
- 14:54 Serie A, i pick delle emittenti per i big match: i derby di Milano su Sky
- 14:44 GdS - Il Chelsea prende Palestra. E col settlement agreement come fa?
- 14:39 Mourinho torna al Real Madrid: "Un club con una storia senza paragoni"
- 14:24 Preziosi: "Abbiamo consegnato il calcio agli stranieri. E c'è un rischio"
- 14:10 L'ingaggio e il contatto con Xabi Alonso: così Palestra ha cambiato idea