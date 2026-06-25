Non potendo più mettere le mani su Palestra, l'Inter sta riflettendo su come completare l'organico sulla fascia destra, vista la partenza di Denzel Dumfries. Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un nome in più sul taccuino. Un giocatore che, in realtà, è stato proposto ai nerazzurri. Quel che non cambia è il tipo di giocatore che da via della Liberazione stanno cercando.

Fascia destra Inter, il profilo resta lo stesso. E c'è un nome nuovo

Come si legge sul quotidiano, "l'identikit dell'esterno destro perfetto è sempre lo stesso: gioventù, grande gamba, capacità propositiva ma anche di ripiegamento, piedi buoni per arrivare sul fondo e trovare gli attaccanti o chi si inserisce in mezzo. E magari anche una buona capacità di dribbling, pregio sempre riconosciuto a Palestra in grado di sfoggiarlo però anche sul terreno del calciomercato. Uno alla Wesley della Roma, tanto per fare il nome di un profilo ideale ma che tuttavia non ha mai scavalcato il recinto delle idee, anche perché Gian Piero Gasperini lo considera praticamente un inamovibile della sua rosa che l'anno prossimo tornerà in Champions League. Un altro nome, sempre in verdeoro, è quello di Guga, classe 1998 di Rio ma col passaporto portoghese che gioca dal 2023 nel Fluminense e che è stato proposto ai nerazzurri".