Niko Ilicevic, giovane stella dell'Eintracht Francoforte, compirà 16 anni tra poche settimane. Si tratta di una data significativa, poiché molti esperti ritengono che il giovane attaccante farà presto il suo debutto da professionista. Se ciò dovesse accadere, Real Madrid, Barcellona, ​​Milan, Inter, Bayern Monaco e Manchester City lo starebbero osservando con grande attenzione. Ilicevic, che ha esordito nella squadra Under 19 delle Aquile a soli 14 anni e ha persino disputato alcune partite di prova con la prima squadra alla stessa età, cosa che è costata una multa di 20.000 euro per la SGE, ha rinnovato il suo contratto con la squadra tedesca solo nel luglio 2026, fino all'estate del 2029.

A 16 anni, Ilicevic sarebbe idoneo a giocare in prima squadra. Il debutto potrebbe avvenire al più presto il 1° novembre, quando l'Eintracht Francoforte ospiterà l'HSV nell'ottava giornata della Bundesliga tedesca. Ciò significa che la partita dell'Eintracht Francoforte di domenica impedirebbe per un soffio a Ilicevic di eguagliare il record del giocatore più giovane di tutti i tempi. Quel record è ancora detenuto da Youssoufa Moukoko, che ha esordito con il Borussia Dortmund a 16 anni e un giorno; Ilicevic avrebbe 16 anni e due giorni.