Tante buone notizie per Chivu da questa lunghissima sosta nazionali. Notizie positive che non arrivano solo da chi è impegnato in gare ufficiali, ma anche da chi è rimasto ad Appiano come Calhanoglu.

Il regista turco ha definitivamente messo da parte il problema agli adduttori e si candida per una maglia da titolare contro il Parma. Ma nel mirino del numero 20 nerazzurro c'è anche il rinnovo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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