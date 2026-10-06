Buone notizie in casa Parma in vista della sfida contro l’Inter, in programma il 10 ottobre a San Siro al rientro dalla sosta. Il nuovo allenatore Alberto Gilardino può sorridere per i progressi di Matija Frigan, Adrian Bernabé ed Enrico Delprato, che oggi hanno svolto una parte dell’allenamento insieme al gruppo.

I tre giocatori sono dunque vicini al completo recupero e puntano a essere pienamente disponibili per la trasferta contro i nerazzurri. Nella doppia seduta odierna è inoltre rientrato Daffara, mentre Drobnic ha lavorato regolarmente con i compagni. Domani sono attesi anche i rientri di Britschgi e Sierro.