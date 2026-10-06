Cronache di Spogliatoio ha pubblicato una piccola anticipazione dell'intervista esclusiva realizzata con Cristian Chivu che uscirà in forma integrale domani, sul canale YouTube della pagina. Nel video postato su X, si vede il romeno rispondere alla domanda del giornalista, Emanuele Corazzi, rispetto al suo rapporto con il ruolo di allenatore: "Io non penso di avere una vita davanti per fare questo mestiere. Se mi sento ancora un apprendista? Sì, è il mio modo di fare e di vedere le cose. Avere dei dubbi mi permette di essere curioso, di uscire dalla mia zona di comfort. Il giorno che non mi considererò più un apprendista sarà quello giusto per smettere. Per come sono fatto io, lo studio e le sfide tengono vive la passione e la voglia di andare avanti con entusiasmo". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 13:31
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.