Cronache di Spogliatoio ha pubblicato una piccola anticipazione dell'intervista esclusiva realizzata con Cristian Chivu che uscirà in forma integrale domani, sul canale YouTube della pagina. Nel video postato su X, si vede il romeno rispondere alla domanda del giornalista, Emanuele Corazzi, rispetto al suo rapporto con il ruolo di allenatore: "Io non penso di avere una vita davanti per fare questo mestiere. Se mi sento ancora un apprendista? Sì, è il mio modo di fare e di vedere le cose. Avere dei dubbi mi permette di essere curioso, di uscire dalla mia zona di comfort. Il giorno che non mi considererò più un apprendista sarà quello giusto per smettere. Per come sono fatto io, lo studio e le sfide tengono vive la passione e la voglia di andare avanti con entusiasmo".

«MI SENTO ANCORA UN ALLENATORE IN APPRENDISTATO» Cristian Chivu ci ha concesso la prima intervista esclusiva della sua stagione. Solo due anni fa veniva nei nostri studi con 0 presenze in Serie A, ora è l’allenatore della squadra campione d’Italia. Eppure la sua curiosità e la sua voglia di uscire costantemente dalla comfort zone lo fanno sentire ancora un allenatore in apprendistato. L’intervista integrale uscirà mercoledì 7 sul nostro canale YouTube. — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) October 6, 2026