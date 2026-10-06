Prima la convocazione, poi le ottime prestazioni contro Turchia a Bursa e Francia a Parigi. Sebastiano Esposito è anni luce lontano dalla scorsa estate e dall'addio rumoroso e non certo gradevole al Cagliari. Oggi veste la maglia del Sassuolo, in prestito, ma per il classe 2002 già si pensa alla prossima stagione. E in tal senso, ci sarebbe uno scenario sorprendente.

Come raccolto da Calciomercato.it, infatti, il Milan avrebbe inserito l'attaccante di Castellammare di Stabia tra i profili che piacciono per il reparto offensivo. E poco importa che Seba sia cresciuto nell'Inter e abbia un fratello che in nerazzurro e in azzurro sta facendo benissimo. In Via Aldo Rossi considerano l'operazione interessante oltre che sostenibile, visto che il cartellino del secondogenito della famiglia Esposito si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Con l'Inter che, indirettamente, festeggerebbe persino un trasferimento ai rivali cittadini visto che il 40% del ricavato finirebbe nelle sue casse.