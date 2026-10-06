Francesco Pio Esposito continua a impressionare e a bruciare le tappe. A soli 21 anni, il centravanti dell’Inter ha già collezionato 7 gol in 13 presenze con la Nazionale, numeri che lo stanno proiettando nella storia. Il centravanti dell'Inter è il secondo giocatore più giovane a tagliare questo traguardo alle spalle del solo Meazza.

C'è chi lo paragona a Christian Vieri e Luca Toni, come il ct Roberto Mancini, e il confronto rende ancora più evidente la precocità del percorso di Esposito. A 21 anni, infatti, Vieri era ancora in Serie B: dopo l’esordio in Serie A con il Torino, aveva giocato con Pisa, Ravenna e Venezia, prima di tornare nella massima serie con l’Atalanta a 22 anni. La Nazionale è arrivata soltanto a quasi 24 anni.

Ancora più distante il percorso di Luca Toni. A 21 anni l’attaccante si trovava in Serie C1 con la Lodigiani e avrebbe dovuto attendere diversi anni prima della definitiva consacrazione ai massimi livelli e dell’esordio in Nazionale. La prima chiamata arrivò a 27 anni nel 2004. Esposito, invece, a 21 anni è già protagonista con l’Inter e soprattutto ha conquistato un posto da titolare nell’Italia, con un bottino di 7 reti in 13 partite.