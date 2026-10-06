Edoardo Corvi, portiere del Parma, parla ai microfoni di Radio TV Serie A in vista della partita di sabato contro l'Inter. Svelando quali sono i suoi riferimenti per il rulo: "Mi piace seguire la Serie A e anche i campionati esteri. Come impostazione della parata ammiro Yann Sommer, è una macchina nel preparare i fondamentali. Nel gioco con i piedi Marc-André Ter Stegen è il più forte. Oggi Mile Svilar è un esempio. Cerco di imparare da tutti e rubare qualche piccolo dettaglio che può fare la differenza. Il nostro ruolo non è semplice, io sono un tipo solitario e amo vivere i match guardando tutto da dietro. Quando ci sono le tue mani a salvare un gol sento la responsabilità ma difendiamo tutti insieme".

Sabato a San Siro andrà in scena la prima del nuovo Parma griffato Alberto Gilardino: "Saluto mister Carlos Cuesta, è stato un dispiacere ciò che è accaduto, eravamo molto legati. Abbiamo passato una stagione e mezza incredibile raggiungendo il risultato richiesto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Con mister Gilardino è stato subito un impatto positivo, è umile, un lavoratore, con grande esperienza nel calcio. Ci siamo trovati bene, lavoriamo per preparare una partita tosta, difficile, ma anche bella e in un grande stadio. Siamo carichi per affrontare l'Inter".