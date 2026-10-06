Intervenendo durante 'Udinese Tonight', programma in onda su TV12, il difensore dell'Udinese, Christian Kabasele, è tornato anche sul momento delicato della sua squadra, reduce da tre sconfitte consecutive prima della sosta per le Nazionali. Il giocatore ha provato ad analizzare questi scivoloni, tra cui quello del Meazza contro l'Inter per 5-3 nonostante lo 0-2 per i bianconeri dopo circa un quarto d'ora di gioco: "Siamo stati noi a fare regali agli avversari - l'autocritica di Kabasele -. Contro la Lazio (1-2, ndr) abbiamo fatto bene per 60 minuti poi c'è stato da parte nostra un calo fisico e abbiamo regalato due gol. Contro l’Inter quando riesci a segnare due volte, minimo devi tornare a casa con un punto. Abbiamo fatto troppi errori, contro il Cagliari è andata allo stesso modo (0-1, ndr). Fa rabbia perché non siamo stati inferiori agli avversari ma abbiamo fatto troppi regali".