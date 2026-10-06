Dopo la sconfitta interna per 2-0 contro l'Inter, il tecnico del Como Women Paolo Tramezzani ha comunque elogiato le sue ragazze per la prova offerta: “Mi è piaciuta molto la prestazione delle ragazze, sono rimaste in partita fino al loro secondo gol. Purtroppo, due episodi hanno condizionato una partita che avevamo giocato bene fino a quel momento. È un peccato aver concesso il rigore, perché avevamo tenuto molto bene il campo e riuscivamo a difendere senza permettere loro di entrare spesso in area di rigore. Non hanno avuto molte occasioni e abbiamo cercato di limitarle. Poi, chiaramente, sullo 0-1 abbiamo dovuto forzare alcune situazioni per cercare di recuperare. Abbiamo avuto un’occasione importante con Flaminia Simonetti. Se guardo la partita nel suo complesso, sono molto soddisfatto di queste ragazze, perché oggi tenere testa a una squadra come l’Inter, una squadra ben allenata, con tante giocatrici di qualità e con tanti ricambi importanti, significa molto per noi".

Prosegue l'ex difensore dell'Inter: "Il fatto che ci fossero rammarico, dispiacere e anche un po’ di sana rabbia dopo il risultato significa che le ragazze hanno mentalità, che non accettano di perdere. Una mentalità vincente si costruisce lentamente. Oggi abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con probabilmente la squadra più forte del campionato. Io penso che siano chiaramente più forti delle altre. Abbiamo reagito molto bene, sotto tutti i punti di vista: tecnico, individuale e caratteriale. Questa prestazione è un messaggio ben chiaro per tutti, così come la reazione che abbiamo avuto è un altro messaggio molto chiaro. Dobbiamo lavorare in silenzio e rimanere unite, come lo siamo adesso, perché è uno spettacolo allenare queste ragazze. Una sconfitta non cambia nulla, non toglie nulla a quello che stiamo facendo, non cambia la nostra visione, la nostra prospettiva e non cambia il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra forza e lo sarà sempre”.