Dal 2003 il quotidiano sportivo Tuttosport assegna il premio 'Golden Boy', che riconosce il miglior giovane giocatore d'Europa. Rafael van der Vaart è stato il primo vincitore 23 anni fa, seguito da giocatori come Lionel Messi (2005), Wayne Rooney (2004), Sergio Aguero (2007), Mario Götze (2011), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023), Lamine Yamal (2024) e Desiré Doué (2025).

Nella lista dei 25 candidati non figura alcun giocatore dell'Inter, ma ce n'è uno accostato ai nerazzurri in ottica mercato. Si tratta di Finn Jeltsch, difensore 20enne dello Stoccarda, reduce dalla prima convocazione con la Nazionale tedesca in questa sosta per la Nations League. Probabilmente non sarà lui a vincere vista la concorrenza, ma è un chiaro attestato di fiducia nelle sue qualità, che non sono sfuggite al club di Viale della Liberazione.

Sezione: News / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 11:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.