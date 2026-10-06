Bastoni molto bene in Nazionale nella difesa a 4 di Roberto Mancini. Non abbiamo potuto vedere in azione Dimarco, ma la Nazionale potrebbe dare a Chivu e ai dirigenti nerazzurri alcuni indizi interessanti da seguire in caso di rivoluzione tattica all'Inter.

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 18:22
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.