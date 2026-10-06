Piotr Zielinski si schiera a difesa di Jan Urban, ct della Polonia, augurandosi che la Federcalcio polacca non prenda decisioni di pancia dopo la sconfitta arrivata ieri sera, a Zenica, contro la Bosnia ed Erzegovina: "Rischio esonero? Non è una domanda per me, ma noi – giocatori e allenatore – siamo uniti - ha assicurato il centrocampista dell'Inter a TV Sport -. Non vorrei che si arrivasse a una situazione del genere (l'esonero, ndr). Credo che continueremo a lavorare insieme perché lui è un professionista, e sta a noi, in campo, conquistare i risultati. Credo che a novembre ci sarà ancora lui sulla nostra panchina, ed è quello che vogliamo. Noi giocatori in campo dobbiamo renderci conto che risultati del genere non aiutano il commissario tecnico. È inevitabile che la situazione si scaldi e che nascano speculazioni e dubbi, ma preferirei che non accadesse. Ho già detto che vedo del potenziale in questa squadra ma ci mancano le vittorie. Sotto questo aspetto abbiamo deluso le aspettative. Dopo quattro partite - ha concluso Zielu - volevamo fare bottino pieno, invece ne abbiamo raccolti solo quattro. Ora dobbiamo aspettare novembre e vincere entrambe le gare. Il nostro destino non è più interamente nelle nostre mani".