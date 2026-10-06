Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano con delega alla Rigenerazione urbana, ha commentato la decisione del Tar della Lombardia che ha dichiarato 'inammisibili' o 'respinti' tutti i cinque ricorsi che si opponevano alla vendita di San Siro da parte del Comune di Milano a Inter e Milan.

“Su San Siro il Tar della Lombardia ha parlato chiaro: il Consiglio comunale ha lavorato nel rispetto delle regole. Cinque sedute di Commissione, oltre quindici ore di discussione in Aula, un confronto lungo e vero. La delibera è stata esaminata correttamente e il ricorso sulla procedura è stato respinto nel merito. Gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Rispetto chi ha scelto di rivolgersi ai giudici. Ma oggi c’è anche un dato politico: su San Siro la città ha discusso, si è confrontata e alla fine ha scelto. Quel confronto non è stato tempo perso. Ha migliorato il progetto e fissato impegni precisi”, le sue parole.

"Ora tocca rispettarli: metà dell’area a verde, risorse per le opere pubbliche, controlli antimafia rigorosi e massima attenzione alla qualità dei lavori e del cantiere. Ora abbiamo la responsabilità di realizzare al meglio ciò che è stato deciso”, ha concluso.