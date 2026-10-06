Con il 3-1 di ieri sera alla Turchia si può archiviare questa prima parentesi di nuovo corso della Nazionale azzurra, il Roberto Mancini 2.0. Il CT ha confermato di voler fare affidamento su giovani provenienti dal basso, dando freschezza alla rosa e affidandosi ad alcuni 'veterani' che guidino il carro. Nello specifico, anche in base al minutaggio concesso ai giocatori in partite importanti si può intuire quale sia la linea del Mancio, almeno indicativamente. L'analisi è a cura di TMW.

Gigio Donnarumma è stato l'azzurro più coinvolto, avendo giocato tutte e quattro le partite, quindi 360 minuti. Poi emerge Alessandro Bastoni, con 270 minuti, considerando anche l'assenza per squalifica contro il Belgio all'Olimpico. Il classe '99 si conferma così un pilastro della Nazionale. Alle sue spalle un altro 'big' come Sandro Tonali con 262 minuti. Quarto posto, e anche in questo caso l'indicazione è significativa, per Pio Esposito con 237 minuti e le prime tre partite da titolare (ieri è subentrato, segnando la terza rete). Appena fuori dal podio ecco Riccardo Calafiori e la new entry Michael Kayode, che si è guadagnato la fiducia a suon di prestazioni. A sorpresa, solo 11esimo per minutaggio Nicolò Barella, che essendo tra i più esperti, come anche detto chiaramente da Mancini, rimane un punto di riferimento anche nel nuovo corso.

Gli 11 azzurri più impiegati

Gianluigi Donnarumma - 360 minuti

Alessandro Bastoni - 270 minuti

Sandro Tonali - 262 minuti

Francesco Pio Esposito - 237 minuti

Riccardo Calafiori - 214 minuti

Michael Kayode - 214 minuti

Giorgio Scalvini - 204 minuti

Davide Frattesi - 193 minuti

Moise Kean e Gianluca Mancini - 180 minuti

Nicolò Barella - 178 minuti