Hakan Calhanoglu si sta preparando a tornare in campo. Ieri, come riporta il Corriere dello Sport, era ad allenarsi insieme al resto del gruppo al centro sportivo: per lui si avvicina una convocazione in vista del ritorno del campionato italiano.

"Calhanoglu sarà a disposizione per il match di sabato con il Parma - si legge sul quotidiano -. Tuttavia, è difficile immaginarlo subito in campo dall’inizio. Più plausibile che si candidi per la sfida di Champions con il Bruges. Del resto, la cautela è d’obbligo con l’ex-Milan. Con i 33 anni all’orizzonte (li compirà il prossimo 8 febbraio), infatti, è ormai da considerare un soggetto fragile. Lo raccontano gli 11 guai muscolari dal 2024/25 a questa parte, le 34 partite saltate per infortunio e i complessivi 211 giorni di fermo ai box".

E poi c'è la questione contratto. I discorsi, di comune accordo, sono stati rimandati più in là nel tempo, ma Baccin ha lanciato un primo segnale all'agente. Quello che finirà sul tavolo sarà "un ingaggio, per quando riguarda la parte fissa, sensibilmente inferiore ai 6,5 milioni di euro che attualmente percepisce, aggiungendo però un’abbondante quota di bonus (legati evidentemente anche al numero di presenze), che gli permetterebbero di avvicinarsi parecchio allo stipendio attuale. Resta il dubbio di quali siano le intenzioni del centrocampista turco. Che, da un paio di estati, viene corteggiato, con più o meno insistenza da Galatasary o Fenerbahce. In viale Liberazione nessuno ha mai aperto la porta ad un addio, se non a determinate cifre, mai raggiunte dai club turchi. Ora, però, Calhanoglu può andare via senza dover versare nemmeno un euro".