Tiene ancora banco il tema del commissariamento della FIGC. In queste ore il CONI ha proceduto alla decisione, con l'incarico di commissario che sarà assegnato al presidente uscente Giovanni Malagò. L'ultimo a esprimersi su quanto accaduto è stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Come raccolto in una nota ANSA, ha dichiarato: "Ho sempre sostenuto e ribadito due principi molto semplici, ma mai scontati: il rispetto delle regole, per tutti, e l'autonomia dello sport, in osservanza delle norme dello Stato".
Il ministro continua: "Il CONI, attraverso i suoi organi e nell'esercizio delle proprie prerogative, ha preso le sue decisioni sul commissariamento della FIGC, che appartengono integralmente all'autonomia dell'ordinamento sportivo. C'è una regola che non è stata rispettata e una soluzione che è stata individuata dalle istituzioni sportive, riaffermandone l'efficacia".
Abodi ha concluso: "Come ho ribadito più volte, l'ultima ieri a Pescara in occasione della partita della Nazionale Under 21, al calcio italiano servono serenità, responsabilità e lavoro comune ognuno nel proprio ruolo e nel rispetto dei ruoli. Da parte del Governo, continueranno a esserci rispetto dell'autonomia, vigilanza nell'ambito delle competenze previste dalla legge e piena collaborazione istituzionale nell'interesse dello sport italiano".
Alessandro Savoldi
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