La Giunta del Coni ha approvato all'unanimità la nomina di Giovanni Malagò come commissario della FIGC. Per l'ufficialità, che a questo punto è una semplice formalità, bisognerà attendere l'ok del Consiglio, programmato per le 14.

"Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15", si legge nel comunicato ufficiale diramato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.