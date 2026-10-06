È intervenuto in collegamento nel corso della cerimonia del Premio Gianluca Vialli di Rimini Pio Esposito, anche ieri protagonista con la maglia dell'Italia nel match contro la Turchia. E proprio alla maglia azzurra è rivolto il suo pensiero: "Sono orgoglioso di quanto fatto finora con la Nazionale: ringrazio Roberto Mancini per la fiducia. Quando indossi la maglia azzurra è l'emozione più bella: è il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio. Non mi dimentico che due anni fa giocavo in Serie B. L’anno scorso ho fatto 50 presenze con l’Inter e ora gioco insieme ai 2 migliori attaccanti della Serie A. È normale che ci sia molto alternanza. Sono orgoglioso di essermi ritagliato il mio spazio: guardiamo al momento, passo dopo passo”, ha dichiarato.

Poi Esposito racconta il suo ricordo di Vialli: "Ho sempre sentito parlare come di una persona molto umile e un esempio per i giovani, dai forti valori morali extra-campo. Ricevere questo premio mi inorgoglisce molto", conclude il bomber nerazzurro che ha ricevuto il Premio Goleador.