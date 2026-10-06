Il 6-2 tennistico con cui la Nazionale italiana Under 21 ha annichilito la Polonia, conquistando la qualificazione diretta ai prossimi Europei di categoria, ha esaltato anche il presidente della FIGC, Giovanni Malagò: “La qualificazione all’Europeo è un motivo di grande soddisfazione per tutta la FIGC e per il calcio italiano – le sue parole riportate dal sito della Federcalcio -. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”.

Parole di elogio sono arrivate anche da Claudio Ranieri, direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia: "Faccio i miei complimenti alla squadra e allo staff che oggi, davanti a quasi 10.000 persone, hanno entusiasmato il pubblico pescarese. Con Baldini in panchina, la Nazionale Under 21 ha dimostrato di avere identità e valori che si sono poi riflettuti sul campo. Il percorso di queste qualificazioni all’Europeo è un chiaro segnale di quanto i talenti vadano coltivati attraverso tempo e fiducia: il calcio italiano non può prescindere dalla crescita delle generazioni future".