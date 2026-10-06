Secondo i giornalisti di RMC Sport, Andy Diouf non ha offerto una prestazione sufficiente nei novanta minuti giocatori ieri allo Stade de France, dove la Francia ha battuto in rimonta il Belgio con il risultato di 4-1. Dopo il 6 in pagella strappato al debutto con i Galletti, l'interista non è riuscito a ripetersi, macchiando la sua performance discreta in fase offensiva con un errore, in compartecipazione con tutto il reparto, in occasione della rete dei Rode Duivels. "Ha acquisito fiducia e si è spinto molto più spesso lungo la fascia sinistra. Il difensore si è anche concesso qualche dribbling riuscito piuttosto bene. In occasione del gol di Lukebakio, però, non rientra abbastanza velocemente nella sua posizione", il giudizio dei colleghi transalpini.