Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan può andare avanti. Il Tar della Lombardia ha bocciato tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune ai due club milanesi.

Cosa accade ora? Come riportato da Sky Sport, il prossimo passo per Inter e Milan sarà la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio. Il rendering dovrebbe essere svelato a istituzioni e stampa tra fine ottobre e inizio novembre, dando così il via alla fase di valutazione da parte di Regione e Comune.

Gli enti dovranno esaminare il progetto e tutta la documentazione necessaria per arrivare all’apertura del cantiere, attesa, nelle intenzioni, nella seconda metà del 2027. I lavori dovrebbero durare circa quattro anni. L’obiettivo è completare il nuovo impianto, da 71 mila posti, entro la fine del 2031, in tempo per ospitare uno degli appuntamenti più importanti: la fase finale degli Europei del 2032.