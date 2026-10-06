Brutte notizie in casa Napoli per Antonio Vergara. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, come confermato dal club.

Il centrocampista dovrà quindi fermarsi e iniziare il percorso di recupero. L’obiettivo del Napoli è riaverlo a disposizione e reinserirlo in gruppo entro circa 15 giorni, compatibilmente con l’evoluzione dell’infortunio.

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 18:08
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.