Sabato pomeriggio, dopo due settimane forzate di stop per gli impegni con le Nazionali dei propri rappresentanti, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi torna in campo per la partita della nona giornata del girone C di Serie C, che vedrà i nerazzurri impegnati al Giraud di Torre Annunziata contro il Savoia. La gara sarà arbitrata da Cristiano Ursini di Pescara, che avrà come assistenti Alessandro Pascoli di Macerata e Matteo Bertelli di Prato. Domenico Mirabella di Napoli sarà il quarto uffiicale, mentre Cristian Robilotta di Sala Consilina è stato scelto come addetto FVS.