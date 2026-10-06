Ultima serata di Nations League della maxi-sosta per i giocatori dell'Inter coinvolti. Campo da seguire è sicuramente il Poljud di Spalato, dove la Spagna campione del mondo in carica fa visita alla Croazia. Due i nerazzurri presenti, entrambi in panchina: a Petar Sucic è stato preferito Kristjan Jakic, mentre 'Pepo' Martinez resta indietro nelle gerarchie. Tra i pali, per gli iberici, c'è Unai Simon. La Svizzera ospita invece la Macedonia del Nord e Manuel Akanji c'è: il nerazzurro sarà il capitano dei suoi. Calcio d'inizio, per entrambe le gare, alle 20.45.