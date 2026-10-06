La buona notizia dagli allenamenti di ieri è arrivata da Hakan Calhanoglu, ma c'è meno da sorridere per quel che riguarda John Stones, la cui disponibilità per Inter-Parma di sabato prossimo resta ancora "molto in dubbio", come riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

Il difensore inglese sta recuperando dal problema al flessore accusato contro l'Udinese. Finora ha messo assieme quattro presenze ufficiali contro Monza, Cagliari, Real Madrid e i friulani, nell'ultima occasione era alla prima da titolare.

L'altra notizia dall'allenamento di ieri riguarda Ange-Yoan Bonny, tornato ad Appiano Gentile dopo gli impegni con la Costa d'Avorio. Thuram a parte, è stato il primo attaccante ad essere di nuovo a disposizione di Chivu, con un po' d'anticipo su Esposito e diversi giorni prima di Lautaro. L'ivoriano si candida quindi per una maglia nelle prossime sfide.