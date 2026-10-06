Convocazione dell'ultimissimo minuto per il CT della Nazionale albanese Rolando Maran, che per la gara contro San Marino di questa sera ha deciso di chiamare il giovane portiere dell'Inter Alain Taho, che solo ieri giocava con l'Under 21 la partita contro l'Ungheria. La decisione è arrivata dopo la conferma dell'assenza di Alen Sherri per motivi fisici, mentre Etrit Berisha è squalificato per il cartellino rosso rimediato nell'ultima partita contro la Finlandia.

Sezione: News / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 19:17 / Fonte: Sprint e Sport
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.