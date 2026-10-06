David Alaba è diventato a sorpresa un giocatore dell'Udinese ormai dodici giorni fa. Una scelta che il l'esperto jolly austriaco ha motivato così oggi, parlando in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione al mondo bianconero: "La qualità della Serie A è molto alta, è uno dei migliori campionati d'Europa: sono davvero felice di essere qui", le parole dell'ex Real Madrid. Che, nei mesi scorsi, era stato accostato ad altri club italiani come Inter e Milan: "Non posso dire quali squadre mi abbiano cercato in passato, non farò i nomi. E' vero che ho parlato con alcune società della Serie a, ma ora non è importante", ha aggiunto Alaba nell'intervista con Sky Sport.