A poche ore dall'evento che fermerà tutta l'Argentina, ovvero la partita della Nazionale di Lionel Scaloni contro il Benin che sancirà la fine dell'avventura di Lionel Messi con l'Albiceleste, attraverso i canali ufficiali della Federcalcio argentina Lautaro Martinez ha voluto salutare così il suo capitano: "Leo ha sempre avuto gesti importanti con me, ma non solamente con me. Con tutta la squadra, con la maggior parte dei ragazzi che all'epoca stavano muovendo i primi passi. Ci ha sempre aiutato e ci ha trasmesso quello che vediamo tutti: la leadership, quello che è l'impegno nel vestire questa maglietta, di rappresentare il nostro Paese. Alla fine la cosa più importante è l'unione, la forza del gruppo e lui credo che lo sottolineasse e lo manifestasse sempre molto bene".

Prosegue il Toro: "Vederlo allenarsi, fare cose diverse dagli altri, è stata una delle cose che più mi sono goduto di lui. Sicuramente in quest'ultima partita che lo avremo con noi avremo tempo di parlarci, di abbracciarlo e di esprimergli tutta la nostra gratitudine. Sappiamo quello che significa per il mondo e averlo come compagno di squadra, come punto di riferimento, come capitano della nostra squadra e della nostra Nazionale, del nostro Paese. La cosa principale che mi porto dietro e che quasi tutti i compagni di squadra hanno evidenziato, che è l'eredità che Messi lascia come capitano. Oltre ad un'altra eredità: non arrendersi mai", ha detto il Toro di Bahia Blanca. "Grazie 10", la chiusura del capitano dell'Inter.