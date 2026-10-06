La parentesi con la Nazionale italiana ha fatto certamente bene ad Alessandro Bastoni, perno della nuova difesa di Roberto Mancini, che lo ha schierato sempre da titolare nei tre match di Nations League in cui l'interista era a disposizione. Scontata la squalifica, rimediata nella nottataccia di Zenica, Basto ha offerto tre performance di spessore, nobilitandole con due gol decisivi: il primo lo ha messo a referto a Bursa, aprendo le marcature nella larga vittoria contro la Turchia, il secondo allo Stade de France per il pareggio prestigioso strappato dagli azzurri sul campo della Francia di Zinedine Zidane.

Insomma, un bilancio decisamente positivo per il difensore di Casalmaggiore, che su Instagram ha voluto riassumere in poche parole le tre settimane vissute lontano da Appiano Gentile: "Andiamo avanti, sempre crescendo", ha scritto.