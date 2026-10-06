Pio Esposito, nella rassegna di TMW, si è posizionato al primo posto nella lista dei calciatori italiani nati tra il 2005 e il 2010. Non è un caso, visto che si parla di un ragazzo già affermato a livello di club, l'Inter, e di Nazionale, con prospettive di crescita evidenti. “Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento perché è frutto del lavoro e della gavetta. Pochi ragazzi di talento fanno scelte conservative come lui: ha fatto due anni di B con lo Spezia quando magari dopo il primo anno poteva già andare in A. Ha scelto di rimanere in Liguria è quella è stata la scelta più saggia, che lo ha portato ad ottenere questi risultati. Oggi essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta”, le parole dell’agente Mario Giuffredi a TMW.

Qual è il consiglio più ricorrente che da ai suoi calciatori?

“Di dimenticare il giorno precedente. Altrimenti nella partita successiva se non si fa quello che si deve fare si è subito criticati. Il calcio ha la memoria di corta, non bisogna mai cullarsi su quello che si fa, ma pensare sempre alla prossima partita”.