Eintracht Francoforte e VfB Stoccarda avrebbero messo gli occhi su un nuovo terzino sinistro. Secondo quanto riportato da fussball-news.de, entrambi i club della Bundesliga starebbero monitorando Lucas Esquivel dell'Athletico Paranaense. Le prestazioni del ventiquattrenne argentino in Brasile hanno attirato l'attenzione anche di diversi altri club europei. Francoforte e Stoccarda stanno attualmente studiando attentamente lo sviluppo del terzino sinistro. Tuttavia, la questione è ancora in una fase iniziale. Non ci sono ancora trattative concrete con l'Athletico Paranaense. Al momento, l'attenzione è concentrata sullo scouting, sull'analisi delle prestazioni e su una valutazione generale del giocatore. Anche i due club della Bundesliga dovranno affrontare una forte concorrenza. Inter e Lazio, entrambe squadre di Serie A, stanno monitorando la situazione di Esquivel. Anche diversi club di Premier League sarebbero interessati al difensore argentino. Gli agenti si stanno attualmente adoperando attivamente per proporlo sul mercato europeo.
Giocatore offensivo
Esquivel è particolarmente interessante per Francoforte e Stoccarda per il suo profilo di gioco. Il ventiquattrenne può essere impiegato sia come terzino sinistro classico in una difesa a quattro, sia come esterno di centrocampo con spiccate doti offensive in un modulo con tre difensori centrali. I suoi punti di forza risiedono principalmente in fase offensiva. Esquivel possiede una grande resistenza, partecipa regolarmente all'azione d'attacco e crea pericoli con le sue incursioni sulla fascia sinistra. In questa stagione ha segnato tre gol e fornito cinque assist in 23 partite ufficiali. Il suo valore di mercato è aumentato negli ultimi anni e attualmente si aggira intorno agli 8 milioni di euro. È improbabile che l'Athletico Paranaense lasci partire il suo giocatore di punta per una cifra simile. Esquivel ha un contratto con il club brasiliano fino al 30 giugno 2029. La posizione negoziale del Paranaense è quindi piuttosto favorevole.
Cifra accessibile
Le grandi aspettative del club brasiliano erano già evidenti nell'approccio del River Plate. Il top club argentino avrebbe offerto 5 milioni di dollari per l'80% dei diritti economici su Esquivel. Il Paranaense ha respinto l'offerta. Secondo quanto riportato da fussball-news.de, il club sarebbe disposto a negoziare con un acquirente europeo solo per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Paranaense potrebbe inoltre pretendere una quota su un'eventuale futura cessione. Per Inter e Lazio, Esquivel ha un ulteriore vantaggio: l'argentino possiede anche la cittadinanza italiana e quindi non occuperebbe un posto in rosa riservato ai giocatori extracomunitari. Al momento non è chiaro se l'Eintracht Francoforte o lo Stoccarda faranno un'offerta concreta quest'inverno. Non è ancora pervenuta alcuna offerta ufficiale dalla Bundesliga. Tuttavia, se Esquivel dovesse mantenere la sua forma attuale, la concorrenza per il ventiquattrenne si intensificherà probabilmente nei prossimi mesi.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:06 Malagò: "Elezioni presidente FIGC, la prima data fattibile è il 14 dicembre"
- 14:53 Con il 3-1 alla Turchia l'Italia raggiunge un altro obiettivo
- 14:39 Mancini 2.0, il minutaggio offre spunti: Bastoni colonna, Esposito riferimento
- 14:25 Qui Parma - Verso l'Inter, Gilardino pensa a Ndiaye titolare nella difesa a tre
- 14:11 L'agente di Esposito: "Essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta"
- 13:57 Scenario a sorpresa: il Milan valuta Sebastiano Esposito
- 13:43 Pandev: "Alla Lazio stavo benissimo, volevo rimanere. Poi Lotito..."
- 13:31 Chivu: "Mi sento ancora un apprendista, è il mio modo di fare le cose"
- 13:22 Malagò nominato commissario FIGC: la Giunta del Coni approva all'unanimità
- 13:17 Esquivel convince, anche Inter e Lazio monitorano la situazione
- 13:06 Ventola: "Preferii l'Inter alla Roma per Ronaldo. Poi non vinsi una 'mazza'"
- 12:51 E chi se non lui? Lautaro Martinez è il POTM nerazzurro
- 12:39 Argentina, stanotte il match d'addio di Messi. Lautaro: "Tutto pronto"
- 12:25 Polonia ko in Bosnia, Zielinski difende il CT Urban: "Vogliamo che resti"
- 12:12 Bastoni chiude la parentesi in Nazionale con due gol decisivi in tre partite: "Sempre crescendo"
- 12:00 videoCALHANOGLU recupera e si candida. Per il PRESENTE e NON SOLTANTO...
- 11:41 Golden Boy 2026, in lizza c'è anche un obiettivo dell'Inter
- 11:29 RMC Sport - Voto 5 a Diouf: "Qualche dribbling, ma sul gol di Lukebakio non rientra in tempo"
- 11:15 CdS - Fortino Meazza per l'Inter, 2026 senza ko in A: le statistiche
- 11:01 Kabasele: "Se segni due gol all'Inter devi prendere almeno un punto"
- 10:48 From UK - Il Liverpool non ha intenzione di privarsi di Leoni: il motivo
- 10:34 Nodo rinnovi, non solo Calhanoglu: l'Inter ha una linea generale
- 10:20 Un 15enne pronto ad accendere il mercato: anche l'Inter lo monitora
- 10:06 CdS - Tour de force Inter, occasione per il "gruzzoletto" e un trittico tosto prima della nuova sosta
- 09:52 CdS - Calhanoglu, più Bruges che Parma: i numeri che mettono in guardia
- 09:38 Diouf: "Sto cercando di imparare il ruolo. Mi diverto finché sono in campo"
- 09:24 GdS - Ultime da Appiano: Stones ancora in dubbio, Bonny si candida
- 09:10 GdS - Darmian-Bologna verso la firma: i termini del contratto con i felsinei
- 08:56 GdS - Valori delle rose, la Premier straccia tutti. L'Inter domina in Italia, Lautaro secondo tra i singoli
- 08:42 TS - Inter, Bernabé guida i profili in scadenza che piacciono: tutti i nomi
- 08:28 Zanetti: "Grazie Messi: vi racconto un aneddoto. Lautaro per la sua eredità? Dico che..."
- 08:14 Italia-Turchia, le pagelle degli interisti: Pio infila tre sette, Barella dà tutto, Bastoni autorevole
- 08:00 GdS - Calha, doppietta con Parma e Bruges? Messaggio agli agenti sul rinnovo
- 04:30 Esposito, settimo gol con la Nazionale a 21 anni: solo Meazza meglio di lui
- 03:30 Como Women, Tramezzani: "Inter la più forte, le abbiamo tenuto testa"
- 02:30 L'Inter può migliorare nella percentuale dei duelli vinti: il dato
- 01:30 Croazia, Modric e il 7-0 con l'Inghilterra: "Non possiamo pensare che non sia successo nulla"
- 00:30 Rambaudi: "Frattesi all'Inter non era valorizzato e non ha avuto fiducia"
- 00:00 Colpa di Messi e di 11mila chilometri
- 23:54 Polonia, Zielinski: "Con la Bosnia ko che fa male. Ma credo ancora nella squadra"
- 23:40 Francia, Zidane: "Ognuno ha fatto la sua parte in questi 15 giorni"
- 23:25 Mancini in conferenza: "Pio Esposito può diventare un grande centravanti. Come Toni e Vieri..."
- 23:15 Calafiori in gol su assist di Barella: "Vi racconto un aneddoto su Bonucci"
- 22:58 Mancini a Sky: "Ho un buon gruppo, questa è la base per ottenere dei risultati"
- 22:43 Francia, 90' per Diouf nella rimonta al Belgio. Zielinski finisce il tour de force con una sconfitta
- 22:40 Italia-Turchia, le pagelle (ner)azzurre - Barella impiegato statale, Pio è una tassa
- 22:37 Mancini alla Rai: "C'era un po' di stanchezza ma bravi a riprendere la partita"
- 22:35 Nazionale, Pio Esposito ancora protagonista: c'è la sua firma nel 3-1 alla Turchia
- 22:33 Materazzi scelto come ambasciatore del Bloko Padel Tour
- 22:18 Inter U23, i risultati del weekend nel girone C: allungano Potenza e Sorrento, stop Bari
- 22:04 Sassuolo, Aquilani su Esposito: "Gli abbiamo dato subito l'obiettivo Nazionale"
- 21:49 Milan, lungo stop per Saelemaekers: salta anche il derby
- 21:35 Boniek: "Scudetto, Inter in pole. La Roma sarebbe una bella sorpresa"
- 21:21 Chivu e l'incoronazione dell'Inter campione d'Italia: "Sono scappato via veloce perché..."
- 21:07 Gentleman Awards, mercoledì il verdetto: Dimarco in corsa
- 20:53 Soncin sulle italiane in UWCL: "C'è una crescita a livello di campo"
- 20:38 Lega Serie A sul commissariamento della FIGC: "Del tutto inopportuno"
- 20:23 U21, la goleada alla Polonia vale l'accesso all'Europeo: finisce 6-2 a Pescara
- 20:10 Kaiki e il 'consiglio' di Ronaldo: "Ho i baffi perché per lui mi stanno bene"
- 19:56 InterNazionali - Diouf dal 1' in Francia-Belgio. Barella e Bastoni titolari, così come Zielinski
- 19:42 GdS - Gila e il 'no' all'Inter: i nerazzurri non affondarono perché...
- 19:28 TMW - Darmian-Bologna, domani la decisione definitiva dei felsinei
- 19:13 fcinCalhanoglu in gruppo, Bonny rientra dalla nazionale. A parte solo Stones
- 19:00 Rivivi la diretta! Il PRE di ITALIA-TURCHIA, BOBAN stuzzica su SUCIC. L'ATTESA sta per finire: sabato TORNA l'INTER
- 18:58 Poche squadre giovanili in campo nel weekend: i risultati
- 18:43 Italia Femminile, l'interista Bartoli lascia il ritiro delle Azzurre
- 18:29 Svizzera, Yakin: "Contro la Macedonia del Nord faremo 3-4 cambi"
- 18:15 Qui Parma - Si torna al lavoro a Collecchio: Lontani rientra in gruppo
- 18:02 Bologna-Inter, da domani in vendita i biglietti del settore ospiti
- 17:47 Best Defence of the Month, di Bisseck la prima giocata difensiva dell'anno