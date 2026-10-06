Eintracht Francoforte e VfB Stoccarda avrebbero messo gli occhi su un nuovo terzino sinistro. Secondo quanto riportato da fussball-news.de, entrambi i club della Bundesliga starebbero monitorando Lucas Esquivel dell'Athletico Paranaense. Le prestazioni del ventiquattrenne argentino in Brasile hanno attirato l'attenzione anche di diversi altri club europei. Francoforte e Stoccarda stanno attualmente studiando attentamente lo sviluppo del terzino sinistro. Tuttavia, la questione è ancora in una fase iniziale. Non ci sono ancora trattative concrete con l'Athletico Paranaense. Al momento, l'attenzione è concentrata sullo scouting, sull'analisi delle prestazioni e su una valutazione generale del giocatore. Anche i due club della Bundesliga dovranno affrontare una forte concorrenza. Inter e Lazio, entrambe squadre di Serie A, stanno monitorando la situazione di Esquivel. Anche diversi club di Premier League sarebbero interessati al difensore argentino. Gli agenti si stanno attualmente adoperando attivamente per proporlo sul mercato europeo.

Giocatore offensivo

Esquivel è particolarmente interessante per Francoforte e Stoccarda per il suo profilo di gioco. Il ventiquattrenne può essere impiegato sia come terzino sinistro classico in una difesa a quattro, sia come esterno di centrocampo con spiccate doti offensive in un modulo con tre difensori centrali. I suoi punti di forza risiedono principalmente in fase offensiva. Esquivel possiede una grande resistenza, partecipa regolarmente all'azione d'attacco e crea pericoli con le sue incursioni sulla fascia sinistra. In questa stagione ha segnato tre gol e fornito cinque assist in 23 partite ufficiali. Il suo valore di mercato è aumentato negli ultimi anni e attualmente si aggira intorno agli 8 milioni di euro. È improbabile che l'Athletico Paranaense lasci partire il suo giocatore di punta per una cifra simile. Esquivel ha un contratto con il club brasiliano fino al 30 giugno 2029. La posizione negoziale del Paranaense è quindi piuttosto favorevole.

Cifra accessibile

Le grandi aspettative del club brasiliano erano già evidenti nell'approccio del River Plate. Il top club argentino avrebbe offerto 5 milioni di dollari per l'80% dei diritti economici su Esquivel. Il Paranaense ha respinto l'offerta. Secondo quanto riportato da fussball-news.de, il club sarebbe disposto a negoziare con un acquirente europeo solo per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Paranaense potrebbe inoltre pretendere una quota su un'eventuale futura cessione. Per Inter e Lazio, Esquivel ha un ulteriore vantaggio: l'argentino possiede anche la cittadinanza italiana e quindi non occuperebbe un posto in rosa riservato ai giocatori extracomunitari. Al momento non è chiaro se l'Eintracht Francoforte o lo Stoccarda faranno un'offerta concreta quest'inverno. Non è ancora pervenuta alcuna offerta ufficiale dalla Bundesliga. Tuttavia, se Esquivel dovesse mantenere la sua forma attuale, la concorrenza per il ventiquattrenne si intensificherà probabilmente nei prossimi mesi.