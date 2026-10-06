Siamo ormai ai dettagli, ma la decisione sembra presa: Matteo Darmian sta per cominciare la sua nuova avventura da calciatore dle Bologna. A 36 anni, il difensore si è messo in gioco. Firmerà, secondo La Gazzetta dello Sport, un contratto fino a giugno 2027 con opzione esercitabile fino allo stesso mese del 2028.

"Chiaro - si legge sulla rosea - che non hanno fatto la differenza i trenta minuti giocati dall'ex interista nella gara persa contro l'Ascoli (1-3): il Bologna lo ha "testato" prima di tutto dal punto di vista clinico, poi atletico ed è normale che dovesse passare un lasso di tempo per poter avviare la firma sul contratto, oltre a un test in campo. Il tutto dovrebbe appunto portare alla firma di oggi: per poi capire se avverrà già il debutto a Lecce domenica prossima. Ovviamente per uno spezzone di gara".