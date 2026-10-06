Tra campo e mercato. Nel corso di un'intervista rilasciata a News.bet365.it, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha affrontato molti temi legati al nostro campionato e anche all'estero, partendo dalla corsa Scudetto che a suo dire vede davanti Inter e Roma rispetto alle altre squadre. Di seguito le risposte di rilevanza per l'ambiente nerazzurro.
Quale club vedi oggi come principale rivale dell'Inter?
"Penso che l'avversario principale per l'Inter sia la Roma, perché ha già lavorato un anno con Gasperini e ha acquisito ancora di più la sua mentalità e il suo modo di giocare, e perché si è rinforzata ancora con i giocatori giusti, come Balerdi, Rodrigo Mora e lo stesso Molina. Non ha perso nessun giocatore importante durante l'estate, dunque, se riuscirà a mantenere un livello di intensità alto e soprattutto se riuscirà ad avere un Dybala senza infortuni, la Roma è quella che si può avvicinare di più all'Inter".
Pensi che la Lazio possa proseguire il suo ottimo inizio di stagione? Perché è partita così bene nel 2026/27, e quale giocatore ti ha impressionato di più finora?
"Penso che la Lazio possa continuare così. Non so se possa arrivare tra le prime quattro e quindi in Champions League, ma sicuramente è una squadra tosta, che riflette quello che è il DNA del suo allenatore. Penso che Gattuso stia trasmettendo tanto a questa squadra, che aveva bisogno, evidentemente, di una scossa emotiva e di un allenatore con una determinata personalità. Quindi credo che il merito sia principalmente di Gattuso e di alcune scelte di mercato oculate. Non solo quelle di quest'estate, ma anche quelle del mercato scorso, per esempio, quando è arrivato un giocatore come Taylor dall'Ajax, che si sta rivelando molto importante per i meccanismi della Lazio. L'acquisto più importante di quest'estate è stato sicuramente Frattesi, protagonista a tratti nell'Inter, dove è stato comunque decisivo con i suoi gol per portare i nerazzurri in finale di Champions League un anno e mezzo fa. Aveva bisogno di continuità, di un allenatore che gli desse una maglia da titolare senza discussioni. L'ha trovato in Gattuso e ha risposto subito presente, con gol e prestazioni importanti".
Tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 i club di Serie A spendevano cifre enormi. Qual è il tuo trasferimento preferito di quel periodo?
"L'acquisto che ricordo di più e che sicuramente mi ha fatto emozionare di più tra fine anni '90 e inizio anni 2000 è quello di Ronaldo il Fenomeno. Vederlo in Italia, arrivando dal Barcellona – era il '97 – ha cambiato l'era del calciomercato e l'era del calcio italiano. Era dai tempi di Maradona, Platini e Van Basten che non si vedeva un giocatore con quelle potenzialità. È un giocatore che ha davvero fatto emozionare tutti, non solo i tifosi dell'Inter ma anche i tifosi avversari e gli sportivi. Rimarrà uno dei più grandi giocatori che abbiano giocato in Italia. Purtroppo, in Italia è sempre più difficile, oggi, vedere arrivare giocatori di quella qualità, di quel talento e di quel potenziale, sia tecnico che umano".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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