Manca sempre di meno all'ultima partita di Lionel Messi con l'Argentina. Nella notte italiana è in programma l'amichevole tra la Seleccion e il Benin al Monumental. Una partita destinata ad entrare nella storia e che vedrà tra i protagonisti anche Lautaro Martinez.

A poche ore dalla sfide, Messi ha lasciato un messaggio in un video pubblicato da Adidas sui social. "È arrivato il momento - le sue parole -. Lascio in pace, ho dato tutto. Questa maglia è stato il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita. Grazie per avermi amato così tanto. Vi porterò sempre con me".