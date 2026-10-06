Il Tar della Lombardia ha dichiarato 'inammisibili' o 'respinti' tutti i cinque ricorsi che si opponevano alla vendita di San Siro – dalle delibere che ne hanno segnato l’iter al contratto di vendita – da parte del Comune di Milano a Inter e Milan. La chiusura del capitolo legato alla giustizia ordinaria in merito al passaggio di proprietà dello stadio Giuseppe Meazza può, dunque, portare all'accelerata decisiva per il progetto del nuovo impianto. Lo riporta Calcio e Finanza, ricordando anche l'oggetto dei ricorsi presentati a vario titolo dal 2022 in poi.