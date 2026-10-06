Ha appena 15 anni e già sta attirando l'interesse dei grandi club europei. Secondo Sky Deutschland, Niko Ilicevic, talento in forza all'Eintracht Francoforte, potrebbe accendere il mercato internazionale Real Madrid, Barcellona, ​​Manchester City, Milan e Inter starebbero infatti seguendo da vicino la crescita del centrocampista offensivo, già messo nel proprio mirino dal Bayern Monaco.

L'Eintracht Francoforte, tuttavia, si trova in una posizione di vantaggio nelle trattative. Il nazionale tedesco Under 17 è legato al club a lungo termine: all'inizio di luglio, il talentuoso trequartista mancino ha firmato un contratto di formazione fino al 2029, che si convertirà automaticamente in un contratto da professionista a tutti gli effetti al compimento dei 18 anni. Il club dell'Assia punta molto sul giovane. Ilicevic riveste un ruolo centrale nei piani della società, motivo per cui potrebbe presto fare il suo debutto con la prima squadra.